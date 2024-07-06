Минобороны: Российские войска освободили Сокол в ДНР

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол, это стало значительным шагом вперед в продвижении войск в данном регионе.

Также российские военные разгромили формирования 24-й механизированной, 59-й мотопехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 415 человек.

Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американская БМП Bradley, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

Помимо прочего уничтожены гаубица Д-30, орудие М119 производства США, противотанковая пушка «Рапира».

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка.