Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
Российские войска освободили Сокол в ДНР
Минобороны: Российские войска освободили Сокол в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол, это стало значительным шагом вперед в продвижении войск в данном регионе.
Также российские военные разгромили формирования 24-й механизированной, 59-й мотопехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 415 человек.
Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американская БМП Bradley, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.
Помимо прочего уничтожены гаубица Д-30, орудие М119 производства США, противотанковая пушка «Рапира».
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка.