Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок
Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.
В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.