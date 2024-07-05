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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 14:29 • Новости дня

    В Кремле назвали продолжительность встречи Путина с Орбаном

    Песков: Встреча Путина с Орбаном продлится минимум два-три часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прилетевшим в Москву в пятницу, будут длиться не менее двух-трех часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча продлится «столько, сколько потребуется», предположительно, «часа два-три, как минимум», сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    4 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».

    «Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».

    Ранее Путин заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.

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    4 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине
    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия серьезно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также выразил уверенность в искренности слов Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. «Я не сомневаюсь, что он [Трамп] говорит это искренне, и мы это поддерживаем», – добавил Путин.

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.

    Позже Telegraph сообщила, что Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов».

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    4 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД
    Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира.

    «Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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    5 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    @ Laszlo Balogh/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с главой блока и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.

    Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

    Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.

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    5 июля 2024, 08:42 • Новости дня
    Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

    Tекст: Александра Юдина

    В больнице скончалась шестилетняя девочка, получившая ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что от полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка.

    «В результате атаки пострадали еще несколько человек, включая детей», – указал Кондратьев.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    4 июля 2024, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал сигналом для мира позицию ШОС по милитаризации космоса

    Tекст: Ольга Иванова

    Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является площадкой для согласования позиций, она дает сигналы для всего остального мира, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».

    «Это площадка для согласования позиций… Принципы, которые она [ШОС] декларирует, тоже имеют значение, когда они расходятся по всему миру. Например, мы в [Астанинской] декларации согласовали…, что все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что ШОС в настоящее время является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций.

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    4 июля 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности диалога с Верховной радой Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обращения к украинской Верховной раде не имеют смысла, поскольку большая часть ее депутатов напрямую подчиняется незаконной украинской власти, сказал президент России Владимир Путин.

    «Обратиться к [Верховной] Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине – это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    4 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
    Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Талибы (представители движения «Талибан», находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для России являются союзниками по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства уточнил, что движение контролирует власть в Афганистане и заинтересовано в стабильности государства. По его словам, Россия в контакте с «Талибаном», но сроки возможного признания движения зависят от развития ситуации, передает RT.

    Ранее и. о. министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари заявил, что талибы открыты к диалогу с Россией в сфере безопасности и ценят намерение Москвы исключить движение из террористических списков.

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    4 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Россия не видит возможности соглашения по Украине через посредника

    Путин заявил, что не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности заключения договоренностей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий.

    «Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы».

    Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    4 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин о дебатах Байдена и Трампа: У меня своих дел хватает

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин признался, что не особо следил за дебатами между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом, хотя и видел отдельные фрагменты.

    «Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации, они всегда имеют определенные предпочтения», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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