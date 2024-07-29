Американские бомбардировщики покинули авиабазу в Румынии

Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.