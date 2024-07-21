Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети

Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике

Tекст: Олег Исайченко

«Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.

«Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.

Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.

«На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.

Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.

«Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.

Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.

«Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.

Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.

«Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.