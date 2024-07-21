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    21 июля 2024, 11:07 • Новости дня

    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства объективного контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря засекли движущуюся к российской границе воздушную цель, это оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщило Минобороны.

    Для опознавания цели и недопущения государственной границы в воздух подняли истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипажи ВКС России опознали цель как два американских стратегических бомбардировщика В-52Н. при приближении российских истребителей бомбардировщики развернулись от границы.

    Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

    Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


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    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    20 июля 2024, 18:03 • Новости дня
    Посол Антонов: Заявления США о приговоре Гершковичу не выдерживают критики

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Эван Гершкович осужден в России не за журналистику, его шпионская деятельность доказана, заявления властей США не выдерживают критики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Эван Гершкович осужден не за журналистику, а [за] шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол напомнил, что Вашингтон сплошь и рядом проявляет двойные стандарты в отношении так называемой свободы слова, приведя в пример многолетние гонения на Джулиана Ассанжа, а также Или трагическую гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

    Антонов указал, что по версии США, «борцами за свободу» объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для США стран.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что доказано.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

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    19 июля 2024, 19:09 • Новости дня
    Блинкен признал, что санкции не помешали России развивать ОПК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона смогла обеспечить работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), западные санкции ей не помешали, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Россия нашла «обходные пути» через развитие отношений с КНДР, Ираном и Китаем для поддержки своего ОПК, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, что это позволило ей продолжать проведение специальной военной операции.

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    19 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее в пятницу осудили за шпионаж в России.

    «Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Он добавил, что возвращение Гершковича – первоочередной приоритет для действующего руководства страны, и отметил, что вместе с супругой молится за его семью.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, это имеет документальные подтверждения.

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    19 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети

    Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике

    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Позитивный образ России не укладывается в картину мира, описываемую западной пропагандой. Именно поэтому видеохостинг пытается максимально ограничить доступ к контенту, рассказывающему о реальной ситуации в нашей стране, сказали газете ВЗГЛЯД блогеры Дмитрий Пучков, Илья Гогуа и Георгий Лобушкин. Напомним, в последнее время участились случаи блокировки со стороны YouTube каналов иностранцев, которые симпатизируют России.

    «Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.

    «Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.

    Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.

    «На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.

    Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.

    «Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.

    Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.

    «Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

    Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.

    Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.

    «Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.

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    19 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Россия сократила ежемесячные вложения в американские гособлигации

    Минфин США: Вложения России в американские гособлигации в мае снизились до 45 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до 45 млн долларов с уровня апреля в 46 млн долларов, следует из данных министерства финансов США.

    По данным статистики американского Минфина, российский портфель гособлигаций США состоит из 42 млн долларов в долгосрочных бумагах и 3 млн долларов  в краткосрочных, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим держателем долга США остается Япония, которая снизила свои вложения в облигации до 1,128 трлн долларов с 1,15 трлн в апреле. На втором месте – Китай с 768,3 млрд долларов (770,7 млрд в апреле). На третьем – Великобритания, которая увеличила объем облигаций на балансе до 723,4 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов.

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    19 июля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России»

    Песков связал с предвыборной риторикой слова Трампа о «страхе России» перед ним

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы «боялась», направлены на внутреннюю американскую аудиторию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в США участники предвыборной кампании часто делают разные заявления, используя фразы и формулировки, которые «хочется услышать американцам», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о «страхе» Москвы и Пекина перед США во время его президентства.

    Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.

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    19 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков объяснил закрытость заседания суда по делу Гершковича

    Песков: Суд сделал заседания по Гершковичу закрытыми из-за статьи обвинения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Судебные заседания по делу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича проводятся в закрытом режиме, поскольку статья обвинения предполагает шпионаж, это чувствительная тема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Обвинение в шпионаже, это весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что не может комментировать ход дела, поскольку ведется суд.

    Представитель Кремля оставил без комментариев возможные причины ускоренного рассмотрения дела.

    Ранее Свердловский облсуд сообщил, что приговор журналисту вынесут 19 июля. В пятницу прошли прения сторон, сам Гершкович не признал своей вины. Суд проходит в закрытом режиме.

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    20 июля 2024, 17:26 • Новости дня
    Антонов указал на «зашкаливающую шпиономанию» в США

    Посол Антонов: Шпиономания в Америке зашкаливает

    Tекст: Вера Басилая

    В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют российских граждан по всему миру, сажает их в тюрьму под надуманными предлогами, запугивают представителей российской диаспоры за продвижение своей культуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Посол России, комментируя реакцию США на приговор за шпионаж американскому журналисту Эвану Гершковичу, отметил, что это не первые попытки правящих кругов США «атаковать российское правосудие», а «подход Вашингтона в том, что считать правильным и законным, хорошо известен», передает РИА «Новости».

    По словам Антонова, что ФБР запугивают представителей российской диаспоры за продвижение своей культуры, обвиняя их в нарушении законодательства об иноагентах. Кроме того, в отношении «показной заботы о представителях прессы» Вашингтон и свободы слова проявляются сплошные двойные стандарты.

    Ранее Антонов указал на преобладание русофобской риторики во время саммита НАТО.

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    18 июля 2024, 13:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии предпочтений по кандидатам на выборах в США

    Замглавы МИД Рябков: У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не вмешивается в выборы других стран, не имеет предпочтений по тому, кто станет президентом США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента преждевременно и неуместно, передает ТАСС.

    По его словам, признаков того, что какая-либо из партий в США изменит свой подход по Украине, проявит «больший здравый смысл» к повестке дня отношений с Россией, нет.

    «Будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев», – подчеркнул Рябков.

    Ранее источник в Республиканской партии США заявлял, что если Трамп победит на американских выборах, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.

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      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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