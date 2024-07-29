Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.13 комментариев
СК попросил арестовать сына миллиардера Бажаева по делу о нападении на полицейского
Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура по делу о применении насилия в отношении представителя власти поступило в Замоскворецкий суд Москвы, сообщили в суде.
Как говорится в сообщении, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бажаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 318 УК РФ, передает ТАСС.
Заседание о рассмотрении ходатайства следствия начнется в ближайшее время.
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что запрет пройти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве через ограждение сыну миллиардера Мусы Бажаева Тимуру, озвученный сотрудником полиции, привел к тому, что Тимур Бажаев стал вести себя агрессивно, а потом напал на правоохранителя и избил его.