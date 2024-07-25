Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Расследование дела против Блиновской завершено
СК: Расследование дела против Блиновской завершено
Завершено расследование дела о неуплате налогов в отношении блогера Елены Блиновской, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, теперь дело передано для направления в суд, пояснили в СК, передает РИА «Новости».
Следствие полагает, что блогер при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей. Также, по версии следствия, Блиновская провела неправомерный оборот средств платежей.
Всего СК допросил более 200 свидетелей, провел более 20 обысков, изъят значительный объем документов, получено заключение судебной экономической экспертизы.
В отношении Алексея Блиновского дело выделили в отдельное производство, поскольку ранее его объявили в федеральный розыск.
Ранее адвокат сообщала, что Елена Блиновская выплатила 230 млн рублей, теперь ей осталось вернуть 677 млн рублей. Другой защитник блогера заявил, что срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истек, она может быть освобождена от уголовной ответственности.