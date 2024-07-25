СК: Расследование дела против Блиновской завершено

Tекст: Алексей Дегтярев

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, теперь дело передано для направления в суд, пояснили в СК, передает РИА «Новости».

Следствие полагает, что блогер при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей. Также, по версии следствия, Блиновская провела неправомерный оборот средств платежей.

Всего СК допросил более 200 свидетелей, провел более 20 обысков, изъят значительный объем документов, получено заключение судебной экономической экспертизы.

В отношении Алексея Блиновского дело выделили в отдельное производство, поскольку ранее его объявили в федеральный розыск.

Ранее адвокат сообщала, что Елена Блиновская выплатила 230 млн рублей, теперь ей осталось вернуть 677 млн рублей. Другой защитник блогера заявил, что срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истек, она может быть освобождена от уголовной ответственности.