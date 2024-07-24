Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.3 комментария
Адвокат: Блиновская сократила долги по налогам до 677 млн рублей
Блогер Елена Блиновская произвела выплату 230 млн рублей для погашения задолженности по налогам, долг уменьшился до 677 млн рублей, сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.
Блиновская в целом уплатила 230 млн 286 тыс. рублей, сумма основного долга уменьшилась до 677 млн 665 тыс. рублей, сказала собеседница ТАСС.
Общая же сумма долга с учетом пеней и штрафов составляет более 900 млн рублей.
Напомним, МВД объявляло в федеральный розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея.
Адвокат заявляла, что дело Блиновского выделили в отдельное производство. Позже стало известно, что супруг блогера находится под селом Урожайное в ДНР.