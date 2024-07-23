Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
На Урале мать душила годовалого малыша, чтобы позлить сожителя
МВД: Против душившей на камеру ребенка матери на Урале возбудили уголовное дело
В Каменске-Уральском в Свердловской области женщина душила годовалого ребенка и снимала издевательства на камеру, чтобы позлить сожителя, возбуждено уголовное дело, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Полиция обнаружила видео с фактом насилия над ребенком в интернете в феврале, после чего была организована проверка. На кадрах женщина душит своего ребенка, а тот громко плачет.
По словам Горелых, личность женщины установили, ею оказалась неработающая, ранее несудимая местная жительница 2002 года рождения, у которой двое детей 2020 и 2023 годов рождения, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что жуткое видео она записала после конфликта с сожителем еще летом 2023 года, мужчина ушел от нее. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, мать издевалась на камеру над ребенком, чтобы позлить сожителя.
Против женщины возбудили два уголовных дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угроза убийством, она находится под подпиской о невыезде. Также против душившей ребенка матери возбуждено уголовное дело об истязании двух несовершеннолетних.
Официальным опекуном детей до приговора суда будет их бабушка, отметил представитель МВД.
Ранее в Перми женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны, положила тело в чемодан и унесла на мусорку.