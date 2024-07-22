То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».0 комментариев
Пушилин: ВСУ расстреливают людей за попытки эвакуироваться на территорию России
ВСУ расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов ДНР за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ, чтобы не допустить выхода на российскую сторону местных жителей, просто их расстреливают, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что расстрелы зафиксированы в целом ряде освобождаемых крупных населенных пунктов региона, в том числе в Красногоровке и Торецке. Глава ДНР добавил, что в настоящее время со спасенными людьми работают следователи.
Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска).