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Немецкого журналиста исключили из союза журналистов за якобы гонорар из России
Немецкий журналист Хуберт Зайпель был исключен из союза журналистов за якобы получение гонорара из России, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как пишет издание со ссылкой на заявление объединения, объединение журналистов Netzwerk Recherche исключила из своих рядов журналиста и биографа Владимира Путина Хуберта Зайпеля, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в ноябре 2023 года стало известно о получении Зайпелем гонорара из России в размере 600 тыс. евро.
В заявлении союза утверждается, что «выплаты, полученные Юбером Зайпелем, противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма», при этом не объясняется, на основании каких критериев союз пришел к такому выводу. «Своими действиями он нанес серьезный ущерб журналистским расследованиям и репутации нашей профессии в глазах общественности», – говорится в заявлении союза.
В ноябре 2023 года сообщалось, что немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии из-за «получения гонорара из России».
Напомним, биограф Владимира Путина Хуберт Зайпель взял более двух десятков подробных интервью у главы российского государства. Для NDR Зайпель в 2012 году сделал документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у президента России.