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    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    43 комментария
    17 ноября 2023, 06:42

    У биографа Путина в Германии начались проблемы из-за гонорара из России

    У взявшего интервью у Путина журналиста Зайпеля в Германии возникли проблемы из-за гонорара из России

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии из-за «получения гонорара из России», сообщают информационные агентства.

    На днях ZDF и Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. В расследовании утверждается, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией NDR в качестве свободного журналиста, передает РИА «Новости».

    В NDR досудебную проверку объяснили «серьезным конфликтом интересов». Рассматривается «возможность правовых шагов». Как заявили в NDR, в контрактах с Зайпелем были запрещены стороннее влияние, взносы или денежные выгоды от третьих лиц. NDR считает, что Зайпель должен был сообщить о получении средств от Мордашова, и ставит под сомнение его «журналистскую независимость». Утверждается, что NDR и аудитория могли быть «намеренно введены в заблуждение».

    Hoffmann und Campe приняло решение «больше не выставлять в продаже книги» Зайпеля.

    В расследовании сказано, что Зайпель в марте 2018 года получил 600 тыс. евро – якобы через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова. Журналист подтвердил «поддержку со стороны Мордашова», но отрицает, что тот влиял на содержание книг, в контракте было оговорено, что у журналиста нет «обязательств перед спонсором в отношении проекта».

    Напомним, биограф Владимира Путина Хуберт Зайпель взял более двух десятков подробных интервью у главы российского государства. Для NDR Зайпель в 2012 году сделал документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у президента России.

    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 21:00
    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

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    14 ноября 2023, 18:14
    В Бундестаге распустили фракцию «Левых»

    DPA: В Бундестаге решили распустить фракцию «Левых» после исхода депутатов в движение Вагенкнехт

    В Бундестаге распустили фракцию «Левых»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске в декабре после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, сообщили источники в партии агентству DPA.

    По данным агентства, после ухода ряда политиков в движение Вагенкнехт количество оставшихся депутатов в 28 мест было признано недостаточным, поэтому было принято решение о роспуске фракции, передает РИА «Новости».

    «Левые» располагали 38 местами в немецком парламенте, минимальным количеством депутатских мест для поддержания фракции является 37.

    Ранее Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии. Некоторые СМИ назвали ее «пропутинской».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей.

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    15 ноября 2023, 02:08
    Немецкая OBI через суд потребовала запретить использовать свои бренды в России

    Немецкая OBI просит суд запретить бывшей «дочке» в России использовать свои бренды

    Tекст: Антон Никитин

    Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, прежде владевшая в России сетью гипермаркетов строительных гипермаркетов OBI, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить своей бывшей дочерней компании, подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использование своих товарных знаков на сайте obi.ru.

    Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению. На 10 января назначены предварительные слушания, передает РИА «Новости».

    Речь в иске идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI. Суд по просьбе истца принял обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.

    Напомним, в июле 2022 года компания OBI, работавшая в России с 2003 года, закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро. Сообщалось, что контрольный пакет получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

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    14 ноября 2023, 22:22
    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

    Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

    Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство в России находится на подъеме: речь не только о многоквартирном жилье и ИЖС, но и о социально значимой инфраструктуре, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов, а также эксперты строительной отрасли Рамиль Усманов и Александр Панин. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

    «Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

    «Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

    При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

    Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

    «Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

    «Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

    «Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

    «Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

    Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

    «Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

    «Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

    Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

    Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

    Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

    Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

    Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

    «Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

    «Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

    базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

    «Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

    «Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.

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    15 ноября 2023, 17:40
    Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР).

    Церемония, приуроченная к 30-летию избирательной системы России, прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. Памфилова награждена орденом За заслуги перед Отечеством II степени, также награды были вручены Вячеславу Дзюбе, Наталье Дзюбе, Татьяне Московчук и Инне Охременко, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланировано общение с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    15 ноября 2023, 17:45
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

    «Что касается действий государства – мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу  с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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    14 ноября 2023, 14:07
    В Москве поменялись правила расчета платы за отопление

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

    Согласно данным на сайте правовой информации, власти Москвы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

    Уточняется, что действие положений принятого закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

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    14 ноября 2023, 17:01
    В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по ТЭК

    Песков: Совещание Путина по ТЭК перенесено

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на сегодня совещания Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Песков пояснил, что многие находящиеся в повестке дня вопросы были решены в рабочем порядке, поэтому совещание по ТЭК, планировавшееся сегодня у главы государства, переносится, передает ТАСС.

    Новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно, добавил Песков.

    Ранее во вторник Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК.

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    15 ноября 2023, 18:06
    Путин отметил рост доверия россиян к выборам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенный рост доверия россиян к выборам и призвал продолжить работу по улучшению избирательной системы в стране.

    «Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования», – отметил Путин на встрече с представителями избиркомов, передает ТАСС.

    Российский лидер указал, что в 2020 году 60% опрошенных ВЦИОМ заявили о доверии к результатам выборов, а в сентябре прошлого года об этом заявили 69% опрошенных. Однако эта оценка не должна успокаивать, работу над совершенствованием избирательной системы нужно продолжить, подчеркнул Путин. Особенное внимание следует уделить созданию цифровой платформы, которая должна заменить действующую версию Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», считает глава государства.

    Ранее Путин рассказал о влиянии честных выборов на внутриполитическую стабильность.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    14 ноября 2023, 21:36
    Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани» через видеосвязь и пригласил всех в столицу Татарстана.

    «Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России – открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.

    По словам президента России, фундаментальная значимость спорта и принципы олимпизма формируют саму философию «Игр будущего». «Казань – город, в котором развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры», – заявил глава государства. Он пригласил всех к участию в «уникальном мультиспортивном празднике». «До встречи в Казани», – заявил Путин.

    До начала «Игр будущего» осталось 100 дней. Уникальный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине на стыке классического и компьютерного спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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    14 ноября 2023, 18:48
    Путин дал поручения по итогам Восточного экономического форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре этого года.

    Глава государства дал поручение разработать и утвердить план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, увеличив пассажиропоток до 4 млн человек в год к 2030 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Поручение подразумевает строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку необходимого количества отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, а также снижение затрат на перевозку пассажиров и повышение доступности таких перевозок для граждан.

    Также президент поручил до 1 февраля представить предложения по внесению поправок в законодательство о контрактной системе, предусматривающих установление особых условий для осуществления госзакупок в сфере высоких технологий.

    Кроме того, Путин поручил до 15 декабря принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства.

    До 15 декабря глава государства ожидает доклад об увеличении до 9 млн рублей максимального размера ипотечного кредита в рамках программы «Дальневосточная ипотека». К 1 февраля он поручил рассмотреть вопросы о совершенствовании систем оповещения населения о ЧС и до 1 апреля разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

    Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

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    14 ноября 2023, 16:20
    Путин назвал число улучшивших жилищные условия российских семей

    Путин заявил об улучшении жилищных условий 3,2 млн российских семей с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жилищные условия порядка 7 млн россиян были улучшены в этом году, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

    «У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек. Это 3,2 млн семей», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, за этот же период было расселено почти 2 млн квадратных метров аварийного жилья, благоустроено 7031 общественное пространство и введено в строй 83,6 млн квадратных метров жилья, добавил Путин.

    Ранее Минстрой подвел итоги за 10 лет работы.

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    14 ноября 2023, 13:07
    Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК

    Песков: Путин сегодня проведет совещание по ТЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин соберет сегодня совещание по топливно-энергетической тематике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, во второй половине дня Путин планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – в контексте подготовки к зиме и системообразующей роли этого сектора экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, передает ТАСС.

    В открытой части будет только вступительное слово президента. В целом, как отметил пресс-секретарь, у Путина сегодня достаточно насыщенный рабочий день, будет немало рабочих встреч, но они будут носить непубличный характер.

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