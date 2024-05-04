Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.4 комментария
Экс-премьер Британии Джонсон поблагодарил за отказ в голосовании
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать на местных выборах без удостоверения с фото.
Джонсон рассказал, что отсутствие документов вызвало сомнение у сотрудников избирательного участка, передает РИА «Новости».
«Через несколько минут я вернулся с водительскими правами и проголосовал за тори», – пишет Джонсон.
В Англии и Уэльсе 2 мая прошли выборы в местные органы власти. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул.