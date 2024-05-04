ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю потеряли почти 1 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Группировка «Запад» за неделю нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховки, Новоегоровки ЛНР, Петропавловки, Глушковки, Синьковки Харьковской области и Торское ДНР.

Отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное ЛНР, Григоровка и Терны ДНР.Противник потерял до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ возле Спорного, Андреевки, Максимильяновки, Парасковиевки, Белогоровки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены четыре контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр ДНР. Потери ВСУ – свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи ДНР. Отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams», 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское ДНР. Потери противника – до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» в течение недели нанесла поражение противнику в районе Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Щербаки Запорожской области, Михайловки, Ивановки, Тягинки и Берислава Херсонской области.

Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Вооруженных Сил России за неделю уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковую установку ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.

Кроме того, уничтожен воинский эшелон с техникой и вооружением НАТО.