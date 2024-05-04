Минздрав обновил информацию о рисках применения ибупрофена

Минздрав рекомендовал производителям ибупрофена добавить информацию о новых рисках заболеваний

Tекст: Вера Басилая

В письме отмечается, что в ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарств, основанных на современных научных данных и информации, выявлена необходимость актуализации инструкций по применению ибупрофена, передает ТАСС.

Так, для препаратов ибупрофена для наружного применения в разделы «Нежелательные реакции» и «Возможные нежелательные реакции» рекомендовано добавить информацию о рисках развития эритемы мультиформной, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома, острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

Кроме того, для препаратов ибупрофена для системного применения в те же разделы инструкции рекомендовано добавить информацию о синдроме Коуниса, эритеме мультиформной, эксфолиативном дерматите, синдроме Стивенса-Джонсона, DRESS-синдроме, остром генерализованном экзантематозном пустулезе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, если их неправильно применять.