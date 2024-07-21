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CNN: Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
По словам Хербста, президент Зеленский, возможно, пытался связаться с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы подчеркнуть свою готовность к переговорам по конфликту на Украине, если условия будут справедливыми, передает Ura.ru.
Отмечается, что намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двумя факторами: сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в отношении будущей поддержки со стороны союзников. Бывший посол США в Киеве также полагает, что изменение позиции Зеленского относительно переговоров является ответной реакцией на события в США. В частности, в понедельник Трамп объявил, что в качестве вице-президента предлагает кандидатуру Джея Ди Вэнса, который выступает против оказания поддержки Украине.
Напомним, в ночь на воскресенье Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.