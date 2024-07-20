Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области
В результате ударов со стороны Украины ранения получили шесть мирных жителей Белгородской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«За вчерашний день пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по уверениям врачей, их жизни ничего не угрожает», – отметил Гладков в Telegram-канале.
По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты есть, помощь оказывается, добавил губернатор.
Напомним, до этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.