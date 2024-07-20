Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области

Tекст: Максим Попов

«За вчерашний день пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по уверениям врачей, их жизни ничего не угрожает», – отметил Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты есть, помощь оказывается, добавил губернатор.

Напомним, до этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.