  • Новость часаНа аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями
    Небензя предостерег Израиль от передачи систем Patriot Украине
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS
    Орбан приехал в Киев обсудить с Зеленским достижение мира
    Всемирный банк счел Украину страной с доходами выше среднего
    ФНС объяснила образование долга у Хабиба Нурмагомедова
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    3 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    3 комментария
    2 июля 2024, 10:18 • Новости дня

    Дерево убило 11-летнего мальчика в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время шторма в Петербурге ураганный ветер повалил дерево на 11-летнего мальчика в Красногвардейском районе, он погиб, сообщили в правоохранительных органах.

    Как пишет издание «Фонтанка.ru», медики доставили ребенка в больницу в тяжелом состоянии, у него был диагностирован ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Мальчик скончался, не приходя в сознание.

    Напомним, 20 июня в Москве мужчина погиб после того, как на него от сильного ветра упало дерево.

    1 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, об этом в интервью Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

    Коментарии (32)
    1 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире

    Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро

    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире
    @ Bugatti/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 млн евро, пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.

    По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ. Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.

    Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.

    В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (52)
    1 июля 2024, 18:17 • Новости дня
    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда

    Бастрыкин попросил коллегию судей согласовать возбуждение дела против главы Солнцевского райсуда Матеты

    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

    В сообщении на сайте ВККС уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество, совершенном в составе организованной группы, либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, передает РИА «Новости».

    Заседание ВККС по этому вопросу запланировано на 10 июля.

    Матета занимает должность председателя Солнцевского райсуда с ноября 2021 года.

    Коментарии (15)
    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

    Коментарии (44)
    1 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Юная одесситка застрелила из автомата бойца ВСУ

    Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетняя жительница Одессы выстрелила в военнослужащего украинской армии, он погиб, сообщила украинская пресса.

    Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.

    В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.

    Коментарии (13)
    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

    Коментарии (31)
    1 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Тренера молодежной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
    Тренера молодежной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
    @ mos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали тренера молодежной сборной страны по вольной борьбе Алишери Исматзоду, он подозревается в содействии террористической деятельности.

    Исматзоде инкриминируется статья «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив подробностей. Следствие просит суд арестовать тренера.

    Алишери Исматзода родился в Душанбе (Таджикистан), в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Мастер спорта России по вольной борьбе и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

    Ранее он работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.

    В мае мужа экс-сотрудницы Минюста заочно обвинили в содействии терроризму.

    Коментарии (11)
    1 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    ФНС объяснила возникновение долга у экс-чемпиона UFC Нурмагомедова

    ФНС: Задолженность экс-чемпиона UFC Нурмагомедова возникла из-за неуплаты налогов

    ФНС объяснила возникновение долга у экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Задолженность бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова образовалась из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов за 2019–2021 годы, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

    Как указали в пресс-службе ФНС, решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Отмечается, что доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки возникла в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных Нурмагомедовым из-за рубежа, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что у Нурмагомедова было достаточно времени для оплаты задолженности, однако он этого не сделал. В ФНС уточнили, что 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу, и в связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке.

    Напомним, в понедельник ФНС приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей.

    Коментарии (15)
    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

    Коментарии (3)
    1 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    СМИ: Зеленский недоволен Сырским
    СМИ: Зеленский недоволен Сырским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский не слишком доволен главнокомандующим вооруженными силами страны Александром Сырским из-за неудачной подготовки ВСУ к наступлению России в Харьковской области и ряда других проблем на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе главы государства, несмотря на недовольство Зеленского Сырского вряд ли снимут с должности в ближайшее время, передает ТАСС.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВС Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западными союзниками.

    Коментарии (12)
    1 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей, сообщает система «БИР-Аналитик».

    Отмечается, что основанием для приостановки стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», передает РИА «Новости».

    Нурмагомедов, по данным сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ранее он также был учредителем нескольких компаний, включая поставщика услуг связи ООО «Первый мобильный», фирму по торговле одеждой и обувью ООО «Сильди», ООО Бойцовский клуб «Иглз», фонд «Росси» и Благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.

    ФНС также приостановила операции по счетам благотворительного фонда и клуба «Иглз».

    Ранее село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова.

    Коментарии (13)
    1 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом

    Американский миллиардер Сакс: Провал Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма

    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответственность за неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах возлагают на все, что угодно, кроме его старческого маразма, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.

    Как указал Сакс в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его предвыборной кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени проведения дебатов, слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Он подчеркнул, что вина лежит на всем, кроме его старческого маразма, передает РИА «Новости».

    После он опубликовал еще один пост, где дополнил список ответственных за неудачное выступление американского лидера неправильно выбранной стороной сцены, его заиканием, а также простудой.

    Ранее сообщалось, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

    В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение.

    Коментарии (10)
    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

    Коментарии (26)
    1 июля 2024, 18:33 • Новости дня
    UniCredit обжаловал в суде решение ЕЦБ по деятельности банков в России
    UniCredit обжаловал в суде решение ЕЦБ по деятельности банков в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итальянский банк UniCredit SpA подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) по сокращению его присутствия в России, сообщает пресс-служба банка.

    UniCredit просит суд временно приостановить действие данных требований до вынесения решения. Банк уже предпринял шаги по сокращению своего присутствия в России, в результате чего его трансграничные риски снизились на 91%, а страновые – на 65%, передает «Интерфакс».

    В сообщении банка говорится, что UniCredit полностью разделяет озабоченность ЕЦБ по поводу необходимости сокращения присутствия в России, но они также обеспокоены тем, что конкретные меры, предложенные регулятором, могут иметь непредвиденные негативные последствия.

    В связи с этим UniCredit просит суд предоставить «окончательные юридические разъяснения» того, не превышают ли требования ЕЦБ его полномочия.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России. Несмотря на санкции Запада и уход многих западных компаний из России, иностранные банки не торопятся покидать Россию. Полностью уйти из России удалось только Societe Generale, который продал Росбанк буквально в начале 2022 года, сразу после начала СВО на Украине.

    Так, итальянский UniCredit говорит, что не может ускорить выход из России. Немецкий Deutsche Bank в прошлом году вроде сократил сотрудников, но это не помешало ему заработать в 2023 году больше, чем годом ранее.

    Коментарии (5)
    1 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе – в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

    Как напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туристический сезон начался, хотя и до него аэропорт в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. По ее словам, это касается не только российских рейсов.

    В «Аэрофлоте» сообщили изданию, что рейсы авиакомпании в Анталью и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

    Напомним, в субботу в Анталье в Турции 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300 из-за технической неисправности.

    Коментарии (5)
    Главное
    ВСУ значительно снизили активность в Херсонской области
    Нидерланды разрешили экспорт истребителей F-16 на Украину
    В Киеве после покушения умер казахстанский журналист
    Израильский министр пожелал победы Трампу и Ле Пен
    Акции компаний Коломойского переданы в доход России
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    Дерево убило 11-летнего мальчика в Петербурге

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

    Перейти в раздел

    В НАТО нашли повод для создания новой антикитайской коалиции

    Генсек НАТО отвел Китаю роль подстрекателя крупнейшего конфликта в Европе. По мнению Йенса Столтенберга, для противодействия КНР страны НАТО вместе с партнерами из Азии должны усилить свое сотрудничество и тем самым надавить на Пекин. Чем именно вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Давайте не будем помогать террористам

      Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

      3 комментария
    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Хитрый план Трампа

      С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

      4 комментария
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

      Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............