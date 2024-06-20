Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Поваленное ветром дерево в Москве убило прохожего
В столице мужчина погиб после того, как на него от сильного ветра упало дерево, сообщил источник в оперативных службах в четверг днем.
Происшествие случилось на Ивановской улице, у дома №3, сообщил собеседник ТАСС. Сильный ветер повалил дерево, оно упало на прохожего, тот погиб.
Ранее в четверг в Москве и Подмосковье начались интенсивные дожди. Ветром в городе сорвало металлический лист, который ударился о трамвай, пострадали два человека.