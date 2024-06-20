ТАСС: Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Ливень обрушился на Чертаново и Раменки, сильный дождь идет в районе улицы Мосфильмовская, станций метро «Тургеневская», «Третьяковская» и «Теплый стан», железнодорожной платформы «Серп и Молот» и у стадиона «Лужники», в Химках и Жуковском, передает ТАСС.

Отмечается, что осадки носят локальный характер, речи о стихии пока нет.

Так, в районе Казанского вокзала мегаполиса на смену дождю приходит прояснение, в Солнцево – небольшие осадки, морось.

Ранее синоптики Гидрометцентра повысили уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер.