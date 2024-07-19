Сийярто обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Сийярто обвинил Зеленского в том, что тот пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщениям венгерских СМИ, 18 июля Зеленский, приглашенный на саммит Европейского политического сообщества в Великобритании, заявил там, что недавний визит Орбана в Москву стал предательством Европы.

Сийярто заявил, что ни подобные обвинения со стороны Киева, ни критика со стороны Брюсселя не заставят Венгрию отказаться от своих планов.

По его словам, Венгрия продолжит миротворческую миссию, потому что, если не получится установить мир в ближайшее время, произойдет еще более плохая ситуация, когда на линии фронта будут происходить еще более жестокие события, ситуация выйдет из-под контроля, а вся Европа окажется в огне, передает ТАСС.

«Потому что я вижу, что есть много людей, включая президента Украины, которые пытаются втянуть НАТО в эту войну», – сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной.