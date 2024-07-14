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В ДТП с «Камазом» и иномаркой на Кубани погибли три человека
В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП с «Камазом» на трассе
Три человека погибли на трассе в Щербиновском районе Краснодарского края в результате дорожной аварии с «Камазом» и иномаркой, сообщили в ГУ МВД Кубани.
Как говорится в сообщении, в воскресенье утром в Щербиновском районе на автодороге «Краснодар-Ейск» водитель KIA CEED в разрешенном месте выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Камазом» с прицепом, передает РИА «Новости».
«В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира 22 и 26 лет погибли на месте до приезда «скорой», – говорится в сообщении.