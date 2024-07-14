Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
Стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек, добавив, что пока ведомство «не готово идентифицировать личность стрелявшего».
«На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».
Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.
По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.
Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.
Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.