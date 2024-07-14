ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа

Tекст: Антон Антонов

«На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».

Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.

По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.

Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.

Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.