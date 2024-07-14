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    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    13 комментариев
    14 июля 2024, 07:41 • Новости дня

    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа

    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек, добавив, что пока ведомство «не готово идентифицировать личность стрелявшего».

    «На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».

    Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.

    По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.

    Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.

    Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.

    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании покидает сцену после звуков стрельбы, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

    Видео опубликовано РИА «Новости».

    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.

    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

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    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

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    14 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.

    Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

    Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

    Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.

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    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    14 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    Трамп сообщил, что пуля пробила ему «верхнюю часть уха»

    Трамп заявил о сильном кровотечении после ранения в ухо

    Трамп сообщил, что пуля пробила ему «верхнюю часть уха»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    «Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что «было сильное кровотечение», передает ТАСС.

    По словам Трампа, «невероятно, что подобное может произойти» в США. Он отметил, что сейчас «о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой видно, что у Трампа после звуков стрельбы окровавлено ухо. В результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе ликвидирован.


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    13 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Грузия призвала США к «конкретному разговору»
    Грузия призвала США к «конкретному разговору»
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам грузинского премьера, в ходе встречи с замгоссекретарем Узрой Зеей на вопрос о том, какие именно Штаты видят «демократические ухудшения», услышал только «общие оценки».

    «Я призвал в будущем говорить с нами о замечаниях конкретно. Иначе на общие оценки нам будет сложно реагировать», – сказал глава правительства.

    По словам Кобахидзе, Грузия также не слышит «аргументов и конкретики» против закона «О прозрачности иностранного влияния», после принятия которого США и страны ЕС заморозили помощь Тбилиси, включая военную.

    Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.

    «Я настроен оптимистично. Но нам важно увидеть ответные шаги. Мы находимся в режиме ожидания», – заявил премьер-министр.

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    14 июля 2024, 02:28 • Новости дня
    Появилась информация о погибшем в результате стрельбы на выступлении Трампа
    Появилась информация о погибшем в результате стрельбы на выступлении Трампа
    @ ABC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, в результате стрельбы «предположительно, погиб один человек», сообщил местный телеканал WTAE со ссылкой на прокурора округа Батлер.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, один из участников митинга погиб при стрельбе, еще один получил тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    Информация о стрелявшем пока отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на WTAE (дочерняя компания АВС).

    Секретная служба США заявила, что приняла меры по обеспечению защиты Трампа, он находится в безопасности.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что молится за своего однопартийца.

    Напомним, в Пенсильвании во время выступления Трампа прозвучали звуки стрельбы, когда Трамп покинул сцену, у него было окровавлено ухо. Пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун сообщил, что с Трампом «все в порядке», он проходит обследование в одной из больниц штата.

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    13 июля 2024, 10:11 • Новости дня
    АТ: Антироссийские санкции могут привести к дедолларизации

    Asia Times: Антироссийские санкции могут привести к дедолларизации

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, следует из анализа издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен.

    По ее данным, исключительные меры Запада против России привели в замешательство крупные страны-держатели резервов, передает РИА «Новости».

    Йеллен отметила, что Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, однако его большая часть уже не желает работать с ним.

    Министр добавила, что причиной этого явления стала проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты.

    Как заметил автор статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов.

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    14 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа нейтрализован
    Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа нейтрализован
    @ U.S. Secret Service/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Человек, которого подозревают в стрельбе на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, мертв, пишет Washington Post.

    Как сообщает Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, где произошла стрельба, «один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв». Кроме того, «один человек пребывает в тяжелом состоянии», передает РИА «Новости».

    По данным CBS, подозреваемого нейтрализовали сотрудники Секретной службы, передает ТАСС.

    Напомним, на митинге в Пенсильвании произошла стрельба. В Сети опубликована видеозапись того, как Трамп покидает сцену после звуков выстрелов, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

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    13 июля 2024, 15:00 • Новости дня
    Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе назвали сигналом России

    Berliner Zeitung: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе являются сигналом России

    Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе назвали сигналом России
    @ Department of Defense/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США значительно отстают от России в сфере ядерного оружия, планами по развертыванию дальнобойного оружия в странах Евросоюза (ЕС) Вашингтон подает «сигнал силы» Москве, пишет Berliner.

    «И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании», – пишет Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    По мнению военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера, на которого ссылается издание, таким способом НАТО стремится послать «сигнал силы».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    13 июля 2024, 16:21 • Новости дня
    Песков: США делают из столиц Европы потенциальную цель для российских ракет РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает достаточным потенциалом для сдерживания американских ракет средней и малой дальности, которые планируют разместить в Европе, но целями российского оружия станут столицы европейских стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Парадоксальная ситуация сформировалась еще во времена холодной войны, США размещали разного вида ракеты, «традиционно направленные» на СССР, а Советский Союз в качестве цели для своих ракет определял эти точки в Европе, где поставили американское оружие, указал Песков.

    Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    «Парадоксальная ситуация, Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна – в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – сказал Песков.

    Сейчас же Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сдерживать эти ракеты «Но потенциальной жертвой являются столицы этих [европейских] государств», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ответ на возражение о том, что предыдущее противостояние закончилось распадом СССР Песков возразил, что сегодня «Европа трещит по швам», для нее настало не лучшее время.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие ракеты класса РСМД собираются разрабатывать в Европе, и что может противопоставить им Россия.

    Коментарии (3)
    14 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»

    Tекст: Антон Антонов

    Последним столь же крутым, как Дональд Трамп, кандидатом на пост президента США был Теодор Рузвельт, заявил американский предприниматель Илон Маск. Инцидент со стрельбой также прокомментировали Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, американские политики и мировые лидеры.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.

    Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».

    Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.

    Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.

    Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».

    Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.

    Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.

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    13 июля 2024, 10:30 • Новости дня
    Эксперт рассказала о последствиях дискриминационной политики Google и YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Пострадать от дискриминационной политики Google и YouTube могут любые инфлюенсеры, но ущерб можно минимизировать диверсификацией контента, рассказала профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, руководитель Центра современных медиаисследований ЮФУ Камилла Нигматуллина.

    «Пострадать от блокировок из-за рубежа могут абсолютно любые инфлюенсеры и наилучшим способом минимизировать ущерб сегодня стала диверсификация контента – нельзя делать ставку на один канал», – указаны на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) ее слова.

    Нигматуллина добавила, что благодаря осознанию жизненной важности этой стратегии за последние два года состоялся мощный рост Telegram по новым пользователям и рост «ВКонтакте» по вовлеченности, особенно в видеоформатах.

    Эксперт отметила, что отечественные платформы активно привлекали селебрити в качестве своих амбассадоров, заверив, что блогеры-миллионники никогда не останутся у разбитого корыта, они просто дождутся нового контракта.

    Также профессор признала, что в данный момент повлиять на антироссийскую деятельность YouTube доступными методами не так просто, если коммерческая платформа не нарушает законов России на ее территории (главным образом «Закон об информации, информатизации и защите информации»).

    «В целом ученые давно используют термин «диктатура платформ», когда имеют в виду действия крупных технологических компаний, размещающих контент, которые навязывают свои правила игры миллионным аудиториям. Наверное, именно поэтому реакция самой аудитории будет наиболее чувствительной для платформы, чем реакция отдельного государства. Но в России нет блогеров уровня MrBeast с аудиторией в 300 млн человек, чтобы диктовать свои правила YouTube», – заключила эксперт.

    Напомним, в пятницу «Ростелеком» сообщил, что воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google.

    В Кремле заверили, что российское руководство не намеревается вводить ограничение на доступ к видеохостингу.

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    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

      Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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