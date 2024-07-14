Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.
Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.
Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».
Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.
Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.