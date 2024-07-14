Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США

Tекст: Антон Антонов

Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.