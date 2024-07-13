Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».6 комментариев
Над Белгородской областью уничтожен украинский дрон
Киевский режим попытался провести террористическую атаку в Белгородской области с помощью беспилотника самолетного типа вечером в субботу, сообщило Минобороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон около 18.10 мск над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
До этого в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Шебекино при обстреле ВСУ ранения получили восемь человек.