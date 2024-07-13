Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали восемь человек
Губернатор Белгородской области Гладков: При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали восемь человек
Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что среди пострадавших трое женщин с осколочными ранениями различной степени тяжести, один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, а также еще четверо человек с осколочными ранениями конечностей. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.
Помимо жилых домов, в результате обстрела пострадали пять многоквартирных домов, один частный дом, 16 автомобилей, а также один социальный и два коммерческих объекта.
«Все пострадавшие доставлены в больницы. Им будет оказана вся необходимая помощь», – заверил глава региона.
Ранее поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ, пострадал мужчина.