Губернатор Белгородской области Гладков: При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали восемь человек

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что среди пострадавших трое женщин с осколочными ранениями различной степени тяжести, один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, а также еще четверо человек с осколочными ранениями конечностей. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.

Помимо жилых домов, в результате обстрела пострадали пять многоквартирных домов, один частный дом, 16 автомобилей, а также один социальный и два коммерческих объекта.

«Все пострадавшие доставлены в больницы. Им будет оказана вся необходимая помощь», – заверил глава региона.

Ранее поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ, пострадал мужчина.