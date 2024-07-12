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    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
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    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем, Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

    11 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

    Салливан: Вашингтон выступает за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал свое небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Комментируя отказ Польши выполнять просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией, Салливан заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы доставить средства ПВО на Украину, передает ТАСС.

    Киев, в свою очередь, может использовать эти системы наиболее эффективным образом для защиты своего неба.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

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    11 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС

    Салливан: F-16 для ВСУ будут базироваться на территории Украины

    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    В ходе брифинга для журналистов Салливан сказал, что самолеты F-16 будут базироваться только на Украине, а не в соседних странах, как предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16.

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    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

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    11 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

    Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

    Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

    Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

    Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

    Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

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    11 июля 2024, 18:39 • Новости дня
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    @ Friedemann Kohler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика Украины замедляется из-за перебоев с электроэнергией и недовольства ходом конфликта, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

    МВФ наблюдает признаки замедления экономики Украины, заявила Козак на брифинге, передает ТАСС. Причины этого – перебои в подаче электроэнергии и ухудшение настроений населения в связи с ходом конфликта, пояснила она.

    Ранее МВФ уже снизил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до 2,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в апреле, напомнила Козак.

    «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности, связанной с конфликтом», – сказала она. Представитель МВФ также отметила, что организация «призывает власти страны и работает с ними над принятием макроэкономических мер и реализацией реформ».

    В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

    Коментарии (19)
    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Лебедева к 15 годам тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.

    Кроме 15 лет лишения свободы, суд также назначил конфискацию имущества Лебедева. «Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям. Первое – это сбор разведданных о силах обороны и корректировка воздушных атак», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее суд на Украине заочно признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в «коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

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    11 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву

    Блинкен: В новый пакет помощи Киеву вошла батарея Patriot

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый пакет помощи США для Украины на сумму 225 млн долларов вошла батарея для ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Пакет также будет включать ракеты для переносных ЗРК Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, наряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее оборудование, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    11 июля 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия России в последние сутки освободила населенный пункт Восход в ДНР, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила этот населенный пункт и улучшила свое тактическое положение, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две БМП, включая американскую Bradley, гаубицу «Мста-Б», американское орудие М119, четыре пушки МТ-12 «Рапира», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии у Басовки, Новенького, Веселовки (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область). Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 355 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и пушка МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 460 человек, танк, три БТР, включая два американских М113, американскую гаубицу М198, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 700 человек, танк, две боевые бронированные машины «Козак», британскую САУ AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две британских гаубицы L-119.

    Также уничтожены машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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    12 июля 2024, 00:37 • Новости дня
    Страны НАТО назвали ключевое условие для приема Украины в альянс

    Tекст: Максим Попов

    Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пригласят Украину присоединиться к ним после достижения согласия между союзниками и выполнения всех условий, говорится в заявлении Совета Украина – НАТО, которое было принято на полях встречи в Вашингтоне.

    Как отмечается в документе, союзники подтверждают свое намерение направить Украине официальное приглашение стать частью альянса. Это произойдет, когда будет достигнуто согласие между союзниками и выполнены все необходимые условия, передает ТАСС.

    До этого участники саммита НАТО в Вашингтоне приняли пакет инициатив «Украинский договор».


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    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотников сбрасывают у Волчанска и Липцов боеприпасы с химическим веществом, которое приводит к ожогам у людей, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Факты сброса химического оружия зафиксированы в Волчанском и Липцовском управлениях, пока летальных случаев не наблюдалось, сказал Ганчев, передает ТАСС.

    При этом зарегистрирован сброс именно с дронов отравляющих веществ, эти вещества поражают дыхательную систему и приводят к химическим ожогам.

    В мае Минобороны заявляло, что ВСУ на системной основе применяют отравляющие вещества и химические средства поражения.

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    11 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Британии испугались ответных мер России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондону следует осторожнее помогать киевскому режиму, поскольку Москва может предпринять ответные меры, сказал замминистра внутренних дел Британии по вопросам безопасности Дэн Джарвис.

    Джарвис, отвечая на вопрос об ответных действиях России на разрешение нового премьера Кира Стармера Украине бить вглубь российской территории, заявил, что Лондону нужно быть «невероятно осторожным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Однако важнее всего остается скоординированная помощь НАТО Киеву, чтобы тот смог получать военное оборудование.

    Напомним, Стармер заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что новые британские власти сохранят приверженность оказанию поддержки киевскому режиму.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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