В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

Tекст: Анастасия Куликова

«Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем, Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.