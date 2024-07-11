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    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    В Петербурге временно запретили электросамокаты
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один человек
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    Россия пообещала военный ответ на дальнобойные ракеты США в Германии
    Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 12:30 • Новости дня

    В СВР назвали ложью сообщения о намерении России повлиять на выборы в США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью прозвучавшие в западных СМИ обвинения в адрес России в намерении оказать влияние на предстоящие президентские выборы в США.

    «В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций США, с тем чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», – передает ТАСС его слова.

    Нарышкин добавил, что к этому можно отнестись только как к новой лжи «версии 2024».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

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    8 июля 2024, 21:47 • Новости дня
    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам

    Член ОП Малькевич объяснил необходимость обязательной регистрации sim-боксов

    Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Обязательная регистрация SIM-боксов и борьба с «серыми» SIM-картами помогут обезопасить граждан России от мошенников, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную регистрацию sim-боксов – устройств, с помощью которых мошенники могут совершать миллионы звонков в сутки.

    «Введение обязательной регистрации sim-боксов может стать еще одной мерой, нацеленной на борьбу с мошенничеством, террористами и украинскими спецслужбами. Они используют подобные устройства против россиян и нашей Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    Сами по себе sim-боксы позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать SMS-сообщения. Однако мошенники используют комплекты из «серых симок» и sim-боксов в своих целях, ставя под угрозу в том числе национальную безопасность России.

    Малькевич напомнил, что ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, нацеленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. «Уверен, когда закон будет окончательно принят и вступит в силу, он нанесет чувствительный удар по рынку «серых» sim-карт. Более того, власти продолжат разрабатывать дополнительные меры, чтобы у злоумышленников не осталось никаких возможностей совершать свои преступные деяния», – подчеркнул Малькевич.

    Собеседник также указал, что использование «серых» sim-карт несет угрозу для персональных данных и личных накоплений граждан. «Зачастую эти «симки» зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо, то есть на мошенников. Поэтому если человек начнет пользоваться таким номером для входа в социальные сети, мессенджеры или банковские приложения, информация о нем окажется в зоне риска», – заключил Малькевич.

    Ранее сенатор Артем Шейкин обратился в Минцифры России с предложением ввести обязательную регистрацию для так называемых sim-боксов, пишет ТАСС. Эти устройства позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать сообщения.

    Шейкин пояснил, что речь идет о небольшом аппарате, способном управлять большим количеством sim одновременно и, по сути, дает возможность организовать передвижной кол-центр. По словам парламентария, аппараты могут использоваться в противоправных целях, «в частности для спам-рассылок и создания фиктивных номеров телефона и отправки SMS-сообщений с призывом перейти по ссылке и ввести личную информацию».

    «С помощью таких устройств, как sim-боксы, мошенники могут совершать более 40 млн звонков в сутки, хранить десятки и даже сотни sim-карт с помощью специальных модулей и систем управления», – пояснил он.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    9 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    Трамп: Президент Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за эго
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не собирается покидать предвыборную гонку из-за своего эго. Такое мнение высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

    «У него есть чувство собственного достоинства, он не хочет уходить», – отметил Трамп в интервью Fox News. По его словам, первая леди Джилл Байден тоже хочет, чтобы ее муж оставался в президентской гонке, поскольку сейчас ей «хорошо живется», передает ТАСС.

    Трамп предположил, что если Байден снимет свою кандидатуру, его заменит вице-президент Камала Харрис. Экс-президент подчеркнул, что считает работу Харрис, особенно в сфере защиты границы, «неэффективной».

    Напомним, накануне Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов.


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    9 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Индия решила открыть новые консульства в двух городах России

    Премьер Индии Моди сообщил об открытии новых консульств в Казани и Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств в Казани и Екатеринбурге.

    Ожидается, что это облегчит контакты между людьми и будет способствовать развитию деловых связей между двумя странами, передает ТАСС.

    «Это отличная новость для индийской общины в России», – отметил Моди.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    9 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проекты резолюций саммита НАТО говорят о планах альянса начать миссию по поддержке Украины, но Будапешт не будет участвовать в этом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия не отправит своих военных на Украину, не будет участвовать в финансировании Киева и отправке ему оружия, написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».

    Единственным способом остановить эскалацию украинского конфликта является прекращение огня и начало мирных переговоров, «на поле боя решения нет», заявил министр. По этой причине Венгрия начала «мирную миссию».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.

    Коментарии (5)
    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

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    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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    9 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    WSJ: Последнее время Белый дом контролировал передвижение и контакты Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Долгое время советники президента США Джо Байдена контролировали его личные контакты и передвижения, чтобы скрыть участившиеся ошибки, которые он допускает, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации издания, Белый дом уже более года планирует расписание президента таким образом, чтобы оградить его от нежелательных высказываний и речей. Например, советники уменьшили количество пресс-конференций и интервью для СМИ, а также старались, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии были ограничены обменом заранее подготовленными любезностями, передает ТАСС.

    Кроме того, помощники Байдена ограничили количество его зарубежных поездок, так как опасались, что у него может не хватить на них сил, говорится в материале.

    Напомним, по словам экс-президента США Дональда Трампа, Байден не покидает предвыборную гонку из-за своего эго.


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