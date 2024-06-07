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Грузия раскритиковала США за введение визовых санкций
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани назвала «очередной ошибкой в отношениях с Грузией» решение Госдепа США ввести визовые санкции против части грузинского руководства за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это очередная ошибка, которую, к нашему сожалению, да и к сожалению США, Америка допускает по отношению к своему стратегическому партнеру», – заявила зампред правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди».
«Это не первая их ошибка – и, полагаю, США допустят и другие», – сказала она.
По словам Теи Цулукиани, «в первую очередь Америке нужна перезагрузка отношений с Грузией».
«Мы подождем этого дня (перезагрузки), так как мы всегда были и являемся приверженными стратегическому партнерству с США», – заявила вице-премьер.
Она сказала, что «Грузия будет ждать того дня, когда друзья (в США) решат снова говорить с нами по-дружески, откажутся финансировать революционные процессы в Грузии, от желания определенных групп в Америке наказать наше правительство».
В свою очередь мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе сказал, что «не был в Америке со времен выступлений за «Милан», не имеет американской визы и не хочет ехать туда».
«Прошу Бога, чтобы мне было больше не о чем нервничать, как о возможных визовых санкциях со стороны США», – сказал градоначальник.
По его словам, «никто не боится санкций», а власти «продолжат отстаивать национальные интересы Грузии, сохраняя мир и экономическое развитие».
«Никому не дадим возможности устроить в Грузии то, что, к сожалению, происходит на Украине», – сказал Каха Каладзе.
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сказал, что «грузинские парламентарии могут стать первыми в мире законодателями, которых санкционируют за принятие закона».