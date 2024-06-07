Грузия раскритиковала США за введение визовых санкций

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Это очередная ошибка, которую, к нашему сожалению, да и к сожалению США, Америка допускает по отношению к своему стратегическому партнеру», – заявила зампред правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди».

«Это не первая их ошибка – и, полагаю, США допустят и другие», – сказала она.

По словам Теи Цулукиани, «в первую очередь Америке нужна перезагрузка отношений с Грузией».

«Мы подождем этого дня (перезагрузки), так как мы всегда были и являемся приверженными стратегическому партнерству с США», – заявила вице-премьер.

Она сказала, что «Грузия будет ждать того дня, когда друзья (в США) решат снова говорить с нами по-дружески, откажутся финансировать революционные процессы в Грузии, от желания определенных групп в Америке наказать наше правительство».

В свою очередь мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе сказал, что «не был в Америке со времен выступлений за «Милан», не имеет американской визы и не хочет ехать туда».

«Прошу Бога, чтобы мне было больше не о чем нервничать, как о возможных визовых санкциях со стороны США», – сказал градоначальник.

По его словам, «никто не боится санкций», а власти «продолжат отстаивать национальные интересы Грузии, сохраняя мир и экономическое развитие».

«Никому не дадим возможности устроить в Грузии то, что, к сожалению, происходит на Украине», – сказал Каха Каладзе.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сказал, что «грузинские парламентарии могут стать первыми в мире законодателями, которых санкционируют за принятие закона».