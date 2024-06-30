Школьники обсудили с участниками программы «Время героев» развитие патриотических проектов Движения Первых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что с каждым годом День молодежи становится все более масштабным во всех регионах страны, говорится в сообщении, поступившему в газету ВЗГЛЯД.

«В этот раз программа получилась особенно яркой, поскольку в 2024 году выбраны две Молодежные столицы – Владивосток и Москва. Было организовано множество мероприятий, которые дают возможность ребятам выбрать профессию, найти место для стажировки, встретиться с интересными людьми. Очень важно и то, что много внимания уделяется патриотическому воспитанию, ребята встречаются с героями специальной военной операции, которые отстаивают будущее нашей страны. Именно благодаря их мужеству мы имеем возможность проводить День молодежи, мечтать, чтобы затем добиваться своей цели в России – уникальной стране возможностей для молодого поколения», – отметил Кириенко.

Поздравил молодых россиян и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Мы чувствуем тепло сердец, которое идет из Владивостока и по всей стране. Лозунг сегодняшнего Дня молодежи – «Объединяя Россию!». Молодое поколение – это 39 млн человек по всей России. И спасибо нашему Президенту за программу «Регион для молодых», благодаря которой в каждом селе, в каждом городе есть круглогодичная площадка для встреч, творчества, созидания, обучения и просто дружбы. Ну и, конечно, спасибо нашим героям, которые сейчас находятся на СВО – молодые ребята или просто молодые в душе солдаты и офицеры – все они обеспечивают безопасность и устойчивость нашего государства, борются за наши ценности. Огромное им спасибо за это. Молодежь всей страны с ними. Ребята, с праздником!», – рассказал Чернышенко.

Интерактивные площадки для детей и взрослых открыло Движение Первых. По словам председателя правления Движения Первых Григория Гурова, у молодежи много идей, планов и задумок и Движение Первых готово помогать в их реализации.

Мероприятия Движения в Москве прошли на выставке-форуме «Россия» и в парке «Ходынское поле». Главным событием Дня молодежи на ВДНХ стала торжественная церемония награждения организаторов и партнеров Всемирного фестиваля молодежи. Награды вручал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Памятной медали удостоилось и Движение Первых, как один из организаторов ВФМ. Награду из рук первого заместителя руководителя Администрации Президента России получила заместитель председателя правления Движения Первых по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

Во время церемонии также прошло праздничное мероприятие для волонтеров и экскурсоводов Всемирного фестиваля молодежи и Международной выставки-форума «Россия». Заместитель председателя правления Движения Первых Арина Сафуанова вручила памятные подарки победителям в номинациях «Больше, чем друг детей: лучшие экскурсоводы детских организованных групп» и «Школа юного экскурсовода».

На выставке-форуме «Россия» состоялась стратегическая сессия с участниками проекта «Время героев». Более 50 Первых встретились с участниками Специальной операции и обсудили вопросы наставничества и патриотизма в воспитании молодого поколения. Вместе участники стратсессии выработали новые форматы и подходы к проектам Движения «Хранители истории», «Быть, а не казаться» и программы Росмолодежи «Роспатриот» «Премия Патриот», «Без срока давности», «Твой герой».

Также на ВДНХ гости посетили площадку проекта «Безопасность в Движении». В зоне для детей пошло обучение основам безопасного управления самокатами, велосипедами, электросамокатами, а также знакомство с основными правила дорожного движения. Для закрепления знания наставники разобрали с Первыми опасные дорожные ситуации на полосе для практических заездов. А гости старше 18 лет не только повторили правила управления электросамокатами, но и отработали практические навыки.

«Раньше я боялась ездить на электросамокатах, потому что слышала много историй о несчастных случаях. Здесь, на площадке проекта «Безопасность в Движении» я впервые встала на электросамокат и даже проехала трассу с препятствиями. Мне невероятно понравилось! А главное – наставники объяснили мне основные правила движения и то, как правильно предотвратить опасную ситуацию. Очень благодарна Движению Первых за такой неожиданный, но приятный подарок на День молодежи», – поделилась эмоциями Полина Аленцева из Рязанской области.

Мероприятия для всех желающих проходили и в парке «Ходынское поле». На мастер-классах дети и взрослые учились рисовать на холстах, создавать открытки, кататься и расписывать пальчиковые скейтборды и многому другому. Одним из основных направлений площадки стал нетворкинг, где ребята могли познакомиться друг с другом, найти новых друзей и завести полезные контакты.

Для Первых работал и «телепорт», который на протяжении часа связывал участников Движения Москвы и Владивостока между собой по видео в прямом эфире. Дети и взрослые передавали друг другу привет, рассказывали про полезные форматы в своих городах и делились впечатлениями от праздника.

Внимание всех гостей площадки Первых в парке привлек арт-объект в виде вагончика. Молодежный локомотив был задуман, как символ движения и объединения молодежи и разных поколений России. И дети, и взрослые украшали скульптуру надписями со своими именами, мечтами, пожеланиями на будущее.

«Мы всей семьей приехали в Москву и нам повезло попасть на такой чудесный праздник - День молодежи. При входе в Ходынский парк нас сразу заинтересовал павильон Движения Первых. Каждый наш ребенок нашел дело по душе. Дочь попробовала нарисовать картину под присмотром опытных наставников, а сын сконструировал вместе с папой миниатюрный скейтборд. Это здорово, что у детей есть такие возможности попробовать себя в разном деле и понять, что же интересно и по душе. Много ребят наслаждались песнями под гитару, а самые активные занимались спортом», - поделилась своими впечатлениями Татьяна Дудина из Магнитогорска.

Также вместе с художником-иллюстратором ребята создавали уникальный символ Дня молодежи, участвовали в интерактивном воркшопе по профориентации «Просто действуй» и игре в рамках проекта «Инженеры транспорта» Движения Первых и РЖД. В качестве культурной программы дети и взрослые слушали популярные и знакомые всем поколениям песнями, исполненные музыкантами под гитару.