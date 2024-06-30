Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования
Franceinfo: В Новой Каледонии протестующие заблокировали участок для голосования
Один из участков голосования на внеочередных парламентских выборах в Новой Каледонии, где продолжаются протесты сторонников независимости, был заблокирован погромщиками, голосование там не состоялось, сообщает радиостанция Franceinfo.
Голосование в этом департаменте Франции завершено.
Мэрия северной провинции Уаилу была блокирована протестующими, которые притащили ко входу каркас автомобиля, который не давал пройти людям, передает РИА «Новости».
Голосование на этом участке не состоялось.
Как сообщает радиостанция, ночью перед выборами протестующие украли 40-тонный грузовик, служивший тараном для жандармерии. Протестующие напали на казармы, но полиция не позволила им пройти на территорию.
Утром протестующие вновь совершили попытку напасть на жандармов.
При этом на всем острове наблюдалась высокая явка. На многих участках на 16 часов по местному времени она превысила 60%, а на одном составила 80%.
Напомним, на островах разгорелся мятеж, когда Париж решил дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более десяти лет. Коренное население из народа канаки выступило против.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бунт канаков ведет Макрона к краху.