В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования

Franceinfo: В Новой Каледонии протестующие заблокировали участок для голосования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Голосование в этом департаменте Франции завершено.

Мэрия северной провинции Уаилу была блокирована протестующими, которые притащили ко входу каркас автомобиля, который не давал пройти людям, передает РИА «Новости».

Голосование на этом участке не состоялось.

Как сообщает радиостанция, ночью перед выборами протестующие украли 40-тонный грузовик, служивший тараном для жандармерии. Протестующие напали на казармы, но полиция не позволила им пройти на территорию.

Утром протестующие вновь совершили попытку напасть на жандармов.

При этом на всем острове наблюдалась высокая явка. На многих участках на 16 часов по местному времени она превысила 60%, а на одном составила 80%.

Напомним, на островах разгорелся мятеж, когда Париж решил дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более десяти лет. Коренное население из народа канаки выступило против.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бунт канаков ведет Макрона к краху.