Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.8 комментариев
Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море
Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».
Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.
По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.
Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.
Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.
По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».
Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.
Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское, как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.
По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.
Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.
Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.
Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.
Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.
Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.
В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной
«Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.
Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.
В Генштабе ВС Белоруссии назвали непростой ситуацию на границе с Украиной
По его словам, обстановка непростая, однако мощных провокаций пока не произошло, благодаря тому здравому смыслу на всех уровнях коммуникации и взаимодействия, передает ТАСС.
Муравейко добавил, что в данный момент четко просматриваются реальные вызовы и условия для того, чтобы произвести какие-либо манипуляции.
«Держим руку на пульсе», – заверил глава Минобороны Белоруссии.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули системы разведки возле белорусской границы.
Полковник Рихтер: Запад должен придумать стратегию выхода из конфликта на Украине
По его словам, невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии поддержки Украины, она не сработала, передает РИА «Новости».
Рихтер считает, что переговорная позиция Украины значительно ухудшилась: ВСУ находятся в обороне, несмотря на поддержку Запада, территории утрачены.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.
До этого президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
По ее словам, давно прошло время компромиссов с Россией, в нынешних реалиях ожидать, что конфликт закончится на условиях Киева – иллюзия, передает РИА «Новости».
Также Вагенкнехт добавила, что в случае, если Запад будет продолжать ту же политику по Украине, то окажется на пороге большой войны в Европе.
Ранее в США призвали Зеленского принять предложение российского лидера Владимира Путина по Украине.
Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего Содоля в Харьковской области
Начштаба бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещен в России) Богдан Кротевич 24 июня призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля из-за больших потерь в рядах ВСУ и утраты территорий, передает РИА «Новости».
В ГБР заявили, что обращение Кротевича рассмотрят и проверят Содоля по фактам «превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками». Проверку будут проводить в рамках расследования уголовного дела об обстоятельствах прорыва ВС России в Харьковской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.
Депутата Верховной рады Марьяна Безуглая назвала Содоля преступником, а также обвинила его в прорыве российских войск к Торецку.
Один из потенциальных призывников по имени Дмитрий рассказал изданию, что он хочет уехать, потому что на фронте «долго не продержится». Мужчина пожаловался, что не готов умирать, хочет посмотреть мир и построить семью, передает РИА «Новости».
По данным The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали с Украины, несмотря на попытки Киева остановить их. Издание пишет, что Владимир Зеленский уволил областных военкомов после сообщений о взятках за освобождение мужчин от призыва на военную службу, но эта мера не спасла мобилизацию.
Ранее украинский пленный рассказал, что в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено.
СК: Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Курской области
В сообщении СК в Telegram-канале отмечается, что устанавливаются причастные к теракту лица, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки украинского БПЛА в Курской области стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка.
По его словам, возгорание произошло на трансформаторе тока.
«На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает», – приводит слова Щербины РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Щербина уточнил, что пожар уже ликвидирован, а запуск станции в работу планируется в ближайшее время.
По его словам, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое привело к выходу из строя оборудования.
На данный момент специалисты производят переподключение абонентов.
Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».
«Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.
Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.
«Страна»: Власти Украины стали обсуждать смену премьер-министра Шмыгаля
Издание пишет, что инициатива о замене Шмыгаля принадлежит Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Источники «Страны» предполагают, что украинские власти собираются повесить на премьера весь негатив: мобилизацию, рост тарифов, коррупцию, вопросы строительства фортификационных сооружений. При этом Зеленского собираются выставить тем, кто повышает эффективность правительства и видит проблемы, передает РИА «Новости».
Также не исключается, что смена правительства будет использована для чистки кабмина от министров, которые ведут свою игру с Западом за спиной Зеленского.
Издание пишет, что в данный момент власти оценивают риски смены правительства Украины. Источники предполагают, что Запад захочет поставить премьером фигуру, которая будет управляться США и ЕС, а не киевскими властями, что может усилить напряжение в «непростых отношениях с западными партнерами».
Напомним, в мае прошлого года на должность главы правительства Украины рассматривали министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
СМИ писали, что кадровые перестановки на Украине привели к напряженности между Киевом и Западом.