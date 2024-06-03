Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.0 комментариев
Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.
«Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС
Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.
Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.