Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

Tекст: Ольга Никитина

«Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.