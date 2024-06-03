В Сирии сообщили о гибели людей при атаке Израиля на Алеппо

Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе

Tекст: Антон Антонов

Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.