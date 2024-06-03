Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В Сирии сообщили о гибели людей при атаке Израиля на Алеппо
Министерство обороны Сирии сообщило о гибели нескольких человек в результате атаки Израиля на окрестности города Алеппо.
По данным сирийского военного ведомства, израильская авиация нанесла удары по объектам в окрестностях Алеппо около 00:20 по местному времени.
«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – передает РИА «Новости» заявление Минобороны Сирии.