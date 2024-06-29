У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры был поврежден в городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, сообщил глава областной администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров.
По его словам, в городе произошла атака на объект критической инфраструктуры, что привело к повреждениям, передает ТАСС.
Ранее об взрывах в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщало украинское издание «Страна».