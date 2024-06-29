В Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры

Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

Tекст: Вера Басилая

Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское, как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.

По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.

Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.

Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.

Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.