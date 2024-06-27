Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.4 комментария
Якушев: «Молодая гвардия» с началом СВО показала настоящий патриотизм
«Молодая гвардия» помогает людям в трудные моменты, а с началом СВО организация продемонстрировала настоящий патриотизм, заявил врио секретаря генсовета «Единой России», полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с активом молодогвардейцев и «Волонтерской роты».
Встреча прошла в Центральном штабе организации в Москве. Активисты представили фотовыставку о своей работе и проекты: волонтерские миссии в новые регионы, помощь фронту, бойцам СВО и их семьям, говорится на сайте «Единой России».
«Молодая гвардия» всегда находится на острие событий и помогает людям в непростые моменты жизни. С началом СВО вы показали, что такое настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе. Это вызывает чувство огромного уважения. Спасибо вам», – отметил Якушев.
Более 4 тыс. молодогвардейцев прошли через волонтерскую миссию, 1800 из них помогали медикам в новых регионах.
«Ребята оказывают поддержку тысячам семей военнослужащих. Мы развиваем международное направление работы, установили контакты со многими молодежными организациями. Активно участвуем в избирательных кампаниях. В этом году в предварительном голосовании «Единой России» победили 28 активистов МГЕР – они будут участвовать в региональных выборах», – рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.