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В Госдуму внесен законопроект о развитии институтов общественного контроля
Группа депутатов и сенаторов по инициативе зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Ольги Занко внесла в Госдуму законопроект о развитии институтов общественного контроля.
На сайте Общественной палаты указано, что текст документа опубликован 26 июня в думской базе данных и содержит поправки в три основных закона: «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Авторы проекта утверждают, что, учитывая продолжающееся санкционное давление со стороны недружественных иностранных государств, а также непрекращающиеся попытки отмены русской культуры, сохранение языковой самобытности, культурно-исторического и духовно-нравственного наследия народов России приобретает особую актуальность.
«В настоящий момент третий сектор играет важную роль в принятии важных государственных решений. Более того, роль НКО с 2020 года закреплена в основном законе России – в Конституции», – отмечает Занко.
По ее словам, только на федеральном уровне созданы 58 общественных советов при федеральных органах власти, в которых участвуют более 1,6 тыс. представителей НКО, а за ними стоят миллионы волонтеров и благополучателей.
Авторы также предлагают дополнить соответствующие законодательные акты положениями о выдвижении, поддержке и реализации гражданских инициатив, направленных на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей РФ.
«У нас были прецеденты, когда в институтах общественного контроля находились такие деятели. Мы уже ограничили в законе об иноагентах возможность им замещать должности в органах публичной власти, быть членами избирательной комиссии, входить в состав общественных наблюдательных комиссий. Но в тот закон не вошло избрание в федеральную и региональные общественные палаты», – подчеркнула она.
Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты. В частности, квоту кандидатов, выдвигаемых президентом Владимиром Путиным, и представителей от НКО по конкурсу. Теперь общее число членов ОП РФ составит 178 человек.