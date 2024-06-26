В Подмосковье заработала новая система контроля воздушного пространства

Tекст: Денис Тельманов

«Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км», – сообщил заместитель главного инженера ЦКБА «Известиям».



По данным разработчиков, СКВП способна обнаруживать дроны типа «Баба-Яга» на расстоянии 15–18 км, БПЛА самолетного типа – на расстоянии от 15–18 км, самолеты типа Cessna – за 30 км, магистральный Boeing – более чем за 90 км.

Система может работать в связке с комплексами ПВО или РЭБ, выдавая им целеуказание в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что более 50 ЗРПК «Панцирь» задействованы для прикрытия объектов от атак беспилотников.

С начала спецоперации была проведена колоссальная работа по усилению ПВО и ПРО, а также попыток противника с помощью беспилотников атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья.