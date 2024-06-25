Британия сняла санкции с замгендиректора «Алросы» Филипповского

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в документе на сайте британского правительства, Филипповский исключен из единого санкционного списка, передает РИА «Новости». На него больше не распространяется арест активов.

Филипповский попал под санкции как заместитель генерального директора крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса» в феврале этого года. По данным источника агентства, сейчас он уже не работает в «Алросе».

На прошлой неделе Япония расширила санкции против России. В число организаций, против которых введены санкции, вошла также компания «Алроса».