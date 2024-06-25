Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Британия сняла санкции с замгендиректора «Алросы» Филипповского
Лондон отменил санкции, введенные против заместителя генерального директора компании «Алроса» Алексея Филипповского, следует из данных с сайта правительства Британии.
Как говорится в документе на сайте британского правительства, Филипповский исключен из единого санкционного списка, передает РИА «Новости». На него больше не распространяется арест активов.
Филипповский попал под санкции как заместитель генерального директора крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса» в феврале этого года. По данным источника агентства, сейчас он уже не работает в «Алросе».
На прошлой неделе Япония расширила санкции против России. В число организаций, против которых введены санкции, вошла также компания «Алроса».