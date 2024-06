Япония расширила санкции против России

Япония ввела санкции против российских граждан и организаций, а также иностранных компаний

Tекст: Антон Антонов

В санкционные списки включены шесть сотрудников ЦИК России, включая секретаря Центризбиркома Наталью Бударину, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор АК «Микротех» Андрей Хохлун, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, главный конструктор «Союза» Мкртич Окроян, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, передает РИА «Новости».

В число организаций, против которых введены санкции, вошли Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», а также «Алроса», Российский федеральный ядерный центр, Челябинский тракторный завод, Завод имени Дегтярева, Пермский пороховой завод, ВПО «Точмаш» и другие, передает ТАСС.

Санкции введены против Sun Ship Management D Ltd из ОАЭ, Si2 Microsystems Private Limited из Индии, Elem Group из Казахстана и Mvizion LLC из Узбекистана. Также Япония ввела санкции против семи китайских компаний: Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co. Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd.

Напомним, генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что японское правительство решило жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против России.