Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.5 комментариев
Япония решила ввести санкции против компаний из Китая, Индии и ОАЭ из-за России
Япония решила ввести санкции против компаний из Китая, Индии и ОАЭ за обход санкций против России
Япония вводит санкции против ряда компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, которые могут быть причастны к обходу антироссийских санкций, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
По его словам, японское правительство решило жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против России, в связи с чем вводятся санкции против компаний из этих стран, которые участвуют в обходе антироссийских санкций, передает ТАСС.
В частности, в список компаний, подпавших под санкции, входят китайские Huawei и ZTE, индийская Reliance Industries, а также ряд компаний из ОАЭ и Узбекистана. Санкции предусматривают запрет на экспорт в эти компании высокотехнологичной продукции, а также замораживание их активов в Японии.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.