Британия ввела санкции против руководства «Алросы», «Новатэка» и «Арктик СПГ-2»

Tекст: Дарья Григоренко

В обновленном черном списке, опубликованном на сайте британского МИД, говорится, что под санкции попали компания «Алмазный мир», «АГД Даймондс» (прежнее название «Архангельскгеолдобыча»), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Самарская металлургическая компания, Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы, Пермский пороховой завод, «224-й Летный отряд», судоходные компаний «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг», станкозавод «Саста», поставщики станков «Битван», холдинг «Стан», ЧВК «Редут», завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, передает ТАСС.

Кроме того, в британском ведомстве добавили, что в черный список также включена особая экономическая зона «Алабуга». Отмечается, что рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.

Из физических лиц, по данным МИД Британии, под санкциями оказались председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорь Зюзин, четыре члена управляющего совета «Алросы», председатель совета директоров «Объединенной металлургической компании» Анатолий Седых, владельцы УГМК, учредительница ранее попавшей под санкции компании «Флай бридж» Анна Лужанская.

Ранее Британия ввела санкции в отношении российского Новикомбанка, опорного банка Ростеха.