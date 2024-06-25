В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС
На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев.
В своем Telegram-канале он указал, что режим ЧС введен для скорейшей ликвидации последствий детонации.
В данный момент на месте работают оперативные службы, военные и представители власти.
Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу.