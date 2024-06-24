В Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу

Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС

Tекст: Вера Басилая

«Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера», – следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

По словам заммэра города Анастасии Раковой, помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пляж Севастополя, оказывают лучшие московские реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи, они также доставили в город необходимые медикаменты и расходные материалы, передает ТАСС.

Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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