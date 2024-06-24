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    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    31 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    11 комментариев
    24 июня 2024, 10:20 • Новости дня

    В Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу

    Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Севастополе из-за произошедшей атаки ВСУ , следует из указа губернатора города Михаила Развожаева.

    «Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера»,  – следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

    По словам заммэра города Анастасии Раковой, помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пляж Севастополя, оказывают лучшие московские реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи, они также доставили в город необходимые медикаменты и расходные материалы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них  82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

    23 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось обсуждение того, что в Севастополе во время атаки ВСУ не звучала воздушная тревога, инженер пояснил, что это может быть связано с тем, что удары наносились баллистическими ракетами.

    В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

    «Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

    Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

    Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Коментарии (62)
    23 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю

    В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (39)
    23 июня 2024, 13:02 • Новости дня
    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине

    Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки, заявил в статье The Telegraph британский политик Найджел Фарадж.

    Как заявил Фарадж в статье The Telegraph, когда он озвучивает свою позицию публично, его обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это он отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах конфликта на Украине и о просчетах в этом Запада.

    Как подчеркнул Фарадж, в конфликте на Украине нет простого решения, при этом началом должно стать признание правды о причинах и последствиях, поэтому он уже десять лет пытается рассказать все как есть.

    «Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», – отметил он.

    В субботу Фарадж заявил, что постоянным расширением на восток НАТО и Евросоюз спровоцировали конфликт на Украине. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году, после чего на него обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK «непригодным» для каких-либо политических должностей, а британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, «опасными» для безопасности Британии и ее союзников.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией.

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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    23 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он уточнил, что по оперативным данным, в результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, пишет ТАСС.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    23 июня 2024, 15:46 • Новости дня
    Метро Харькова остановило работу

    Метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов

    Метро Харькова остановило работу
    @ В. Павлов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене.

    Как говорится в сообщении, приостановлено движение поездов по линиям метрополитена, станции работают исключительно в режиме укрытия, передает РИА «Новости».

    Причину приостановки не уточняют.

    Как сообщили местные СМИ, в части Харькова после взрывов исчез свет.

    Ранее в воскресенье украинский телеканал «Общественное» сообщил, что серия взрывов была слышна в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

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    23 июня 2024, 15:32 • Новости дня
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

    «Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

    Коментарии (30)
    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

    Коментарии (5)
    23 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Глава Севастополя уточнил число погибших после атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что после атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей, а не пять.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 144 человек, из них госпитализированы 82.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже в Учкуевке и прилегающих территориях.

    Коментарии (9)
    23 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетной атаки в Севастополе погибла 9-летняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр Юрий Гришан.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Гришан выразил соболезнования родителям, родным и близким девочки.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.

    Коментарии (5)
    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


    Коментарии (23)
    23 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Среди погибших двое детей и один взрослый, количество раненых выросло почти до 100 человек, сообщил он в Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

    Коментарии (10)
    23 июня 2024, 17:51 • Новости дня
    Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после обстрела Украиной Севастополя призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

    В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление секретариата ООН о том, что организация стремится положить конец конфликту «в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». По словам Захаровой, «это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией».

    «И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе», – написала она.

    Захарова призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

     Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (29)
    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (20)
    24 июня 2024, 05:03 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Гуманитарные организации, работающие на территории Украины, сотрудничают с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Они передают им личные данные жителей, получающих гуманитарную помощь, чтобы выявить тех, кто подлежит мобилизации, сообщил представитель пророссийского подполья Херсона.

    По его словам, все гуманитарные фонды, действующие на территории Украины, должны согласовывать свои действия со специальными информационными центрами. Эти центры передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, в различные ТЦК, передает РИА «Новости».

    Как отметил неназванный представитель фонда REMAR Ukraine,  гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных получателя. Это касается таких фондов, как Stabilisation Support Service, Dobro Zawsze Wrac, «Руки милости» и других.

    В Одессе также находится пункт распределения помощи «Защитникам Украины». Там формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

    Как сообщалось ранее, более ста мужчин призывного возраста ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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