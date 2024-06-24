Генерал МВД рассказал о необходимых мерах после убийства протоиерея в Дербенте

Генерал МВД Ворожцов предложил оснастить все религиозные сооружения тревожными кнопками

В Дагестане в церковь Дербента ворвались вооруженные террористы и зверски убили протоиерея Николая Котельникова, который служил в данном храме 40 лет, и охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Исламовед Роман Силантьев заявил, что отец Николай стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов.



«Основная задача борьбы с терроризмом – это профилактическая работа, причем оперативная. Произошедшее в Махачкале и Дербенте – это результат серьезных недоработок спецслужб, которые были обязаны выявить подготовку данного террористического акта. Он явно разрабатывался не один день, в него было втянуто несколько человек, а значит должны были существовать реальные признаки, по которым их можно было выявить», – говорит Ворожцов.

Собеседник подчеркивает, что данная ситуация также показала необходимость введения мер по охране религиозных объектов. Однако, назначить в каждую церковь, синагогу или любое другое религиозное сооружение сотрудника правоохранительных органов невозможно. Во-первых, потому, что в ведомстве и так наблюдается дефицит кадров, а, во-вторых, потому, что пребывание полицейского в качестве охраны нецелесообразно – больше он полезен на других объектах.

«На каждое религиозное учреждение охрану не поставишь. Но, безусловно, должно быть четкое взаимодействие религиозных учреждений с правоохранительными органами. Я полагал бы возможным рассмотреть вопрос, чтобы религиозные организации, работающие на территории Северо-Кавказского федерального округа, обратились к Росгвардии с просьбой, чтобы им за государственный счет поставили кнопки тревожной сигнализации. Нужно снабдить религиозные учреждения необходимыми средствами взаимодействия, чтобы у них была возможность немедленной подачи сигнала», – считает специалист.

Он также рассказывает, что во многих религиозных организациях существуют народные дружины из числа верующих, которые поддерживают порядок во время религиозных мероприятий. Как правило, они состоят из военных в отставке и бывших силовиков. Возможно, религиозным учреждениям также стоит обратиться к подобного рода охранно-волонтерским организациям.

«Также существует практика заключения договоров с частными охранными предприятиями. В частности, в Москве некоторые монастыри охраняются не Росгвардией, а казачьими ЧОПами – частными охранными предприятиями, учрежденными войсковыми казачьими обществами. Но самая эффективная мера в нашем случае все-таки внедрение в синагоги, мечети, церкви и так далее тревожной сигнализации», – заключил Ворожцов.

Напомним, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В Дербенте произошла стрельба около церкви и синагоги. Во всем Дагестане введен режим контртеррористической операции.

Ранее в Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».