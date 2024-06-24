  • Новость часаСтало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    Генерал МВД рассказал о необходимых мерах после убийства протоиерея в Дербенте
    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад
    Среди боевиков в Дагестане оказался экс-глава отделения «Справедливой России»
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    ВС России нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    33 комментария
    24 июня 2024, 14:15 • Новости дня

    Володин не исключил, что заказчики событий в Дагестане и Севастополе одни и те же

    Tекст: Кристина Цыцура

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал исключать, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики.

    Также он выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших, отметив, что это бесчеловечные преступления, передает РИА «Новости».

    Напомним, более 15 сотрудников полиции погибли в ходе боестолкновений с террористами в Дербенте и Махачкале, жертвами боевиков стали и несколько гражданских.

    Также сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей.

    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

    Коментарии (153)
    23 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось обсуждение того, что в Севастополе во время атаки ВСУ не звучала воздушная тревога, инженер пояснил, что это может быть связано с тем, что удары наносились баллистическими ракетами.

    В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

    «Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

    Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

    Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Коментарии (62)
    23 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Я буду мстить за каждого убитого ребенка
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Я буду мстить за каждого убитого ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потерявший девятилетнюю дочь заместитель мэра города Магадан Олег Аверьянов пообещал мстить за каждого пострадавшего при атаке ВСУ в Севастополе ребенка.

    «Я буду мстить за каждого ребенка, пострадавшего на этом пляже», – сказал Аверьянов, отец Софии, погибшей на пляже Севастополя, передает «Комсомольская правда».

    Напомним, в результате ракетной атаки ВСУ погибла дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, находившаяся с родителями на отдыхе в Севастополе.

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Коментарии (51)
    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

    Коментарии (66)
    23 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю

    В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (39)
    23 июня 2024, 22:27 • Новости дня
    После теракта в Махачкале МВД задержало главу Сергокалинского района Дагестана

    Tекст: Максим Попов

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, сообщило региональное управление МВД.

    По словам правоохранителей, в доме Омарова проводятся обыски. В настоящее время он дает показания, сообщило ТАСС.

    До этого стало известно, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы в Дагестане. Один из правоохранителей получил ранение.


    Коментарии (15)
    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Коментарии (18)
    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




    Коментарии (21)
    24 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских

    Глава Дагестана Меликов сообщил о более чем 15 погибших сотрудниках МВД в боестолкновениях

    Во время террористических атак в Дагестане погибли 15 полицейских
    @ kremlin.ru

    Tекст: Максим Попов

    Более 15 сотрудников полиции погибли в ходе боестолкновений с террористами в Дагестане, также жертвами боевиков стали несколько гражданских, сообщил глава республики Сергей Меликов.

    По его словам, всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь, передает ТАСС.

    Глава региона подчеркнул, что сотрудники полиции «с оружием в руках защищали мир и покой Дагестана». Боевики напали «на совершенно мирные объекты», передает РИА «Новости».

    Ситуация в Дагестане, где произошли теракты, контролируется органами госвласти и правоохранителями. С целью выявления всех «спящих ячеек» проводятся оперативные мероприятия. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, сказал Меликов. Он сообщил, что ликвидированы шесть боевиков.

    Пресс-служба главы региона сообщила, что 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

    Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщал, что нейтрализованы пять боевиков. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

    Коментарии (44)
    23 июня 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: США несут ответственность за ракетный удар по Севастополю
    Минобороны: США несут ответственность за ракетный удар по Севастополю
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США несут прямую ответственность за ракетный удар по жилым кварталам Севастополя, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, который передал оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.

    В Минобороны пообещали не оставить данные действия безответными.

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже на Учкуевке и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, передает ТАСС.

    Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.

    Коментарии (51)
    24 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    СК: Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы установили участников организованной группы, совершивших вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте, а также на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.

    В Следственном комитете заявили, что были ликвидированы пятеро причастных к нападению, личности всех установлены, также устанавливаются все причастные к совершению противоправных действий, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

    Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщил о пяти нейтрализованных террористах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что ликвидированы шесть боевиков. 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма.

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

    Коментарии (7)
    23 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в боестолкновении

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на подмогу и получил ранение в боестолкновении правоохранителей с боевиками в Дербенте, погиб, сообщило МВД по Дагестану.

    В МВД пояснили, что начальник отдела полиции прибыл «на подмогу к дербентским коллегам», но был тяжело ранен, медикам не удалось его спасти, передает ТАСС.

    Напомним, атаки боевиков произошли в Махачкале и Дербенте. Четверо нападавших ликвидированы. Сообщалось, что в результате теракта погибли девять человек.



    Коментарии (8)
    23 июня 2024, 23:55 • Новости дня
    В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка

    В результате стрельбы на границе Абхазии с Россией погиб человек

    В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка
    @ РБК/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    МВД Абхазии сообщило, что в результате стрельбы в зоне КПП «Псоу» на границе с Россией погиб один человек, еще трое пострадали.

    Сообщение о стрельбе было получено в 16.55, рассказали в ведомстве. Погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения. Еще двое мужчин 1998 и 1995 годов рождения госпитализированы с «ранением в область ноги» и с «проникающим ранением брюшной полости». Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, у нее «сквозное ранение в руку». Подозреваемые установлены, передает РИА «Новости».

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что жизнь пострадавших вне опасности. Стрелявшие бросили машину на месте преступления, поскольку она «испортилась». Глава МВД добавил, что в результате стрельбы одна машина с российскими госномерами получила повреждения, передает ТАСС.

    Военкор Семен Пегов сообщает в Telegram, что, по его информации, перестрелка «не связана с терактами в Дагестане». «В Абхазии своя движуха, там разборки – тема не геополитическая», – заявил он.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. В Махачкале в больницу доставлены 13 полицейских и трое мирных жителей, ликвидированы четыре боевика. В ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидированы двое боевиков. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

    Коментарии (4)
    24 июня 2024, 01:50 • Новости дня
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Протоиерей Николай Котельников, убитый в Дагестане, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии, заявил исламовед Роман Силантьев. Отец Николай стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов.

    Как отмел Силантьев, за последние несколько лет в Дагестане было совершено несколько нападений на православные храмы. Он считает, что властям необходимо усилить борьбу с ваххабитскими террористами на юге страны, передает  Telegram-канал «Ценности.ру».

    По словам Силантьева, после мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту, террористы почувствовали свою безнаказанность. Он предлагает применить более жесткие меры для стабилизации ситуации.

    Вместе с тем политолог Федор Лукьянов отметил, что отец Николай прослужил в Дербентской церкви почти всю свою жизнь. Он всегда рассказывал о Дагестане и Дербенте с теплотой и уважением. Несмотря на недуги, протоиерей продолжал выполнять свою миссию и пользовался всеобщей любовью, передает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

    До этого стало известно, что  66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма. Вместе с ним они убили охранника, который был вооружен лишь газовым пистолетом, пишет «Комсомольская правда».

    Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал убийство отца Николая «варварством и изуверством». Он подчеркнул, что священник был убит зверским способом, а храмы любой религии должны быть местом, где люди могут обращаться к богу без страха подвергнуться нападению.

    Напомним, в РПЦ назвали изуверством убийство священника в Дербенте.


    Коментарии (23)
    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

    Коментарии (23)
    Главное
    Опубликованы имена погибших в Дагестане полицейских
    Одним из ликвидированных в Дербенте террористов оказался боец ММА
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе
    Литва разочарована нежеланием ЕС полностью разорвать отношения с Грузией
    Мошенники похитили у академика РАН более 20 млн рублей в Москве
    ЕС ввел санкции против Полины Гагариной и Шамана
    Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор зависит от американских ракет

    «Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые. Перед нами «терроризм в классическом понимании», говорят эксперты и указывают, кто и как за это должен быть наказан и как устранить в дальнейшем эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как часть Германии сохранила особые чувства к России

    Германия оказалась расколотой. Как показали выборы в Европарламент, политические предпочтения граждан разделились по бывшей границе между ФРГ и ГДР. Свою роль в расколе играют ностальгия восточных немцев по советским временам, культурные традиции Пруссии, а также иные взгляды на религию и специфический опыт взаимодействия с русскими, который старшие поколения передают подрастающим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............