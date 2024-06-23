Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что по оперативным данным, в результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает РИА «Новости».

Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, пишет ТАСС.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.