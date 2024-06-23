  • Новость часаВ Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ
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    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
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    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 16:04 • Новости дня

    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека

    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он уточнил, что по оперативным данным, в результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, пишет ТАСС.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

    По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».

    Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    22 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объем экспорта сербских боеприпасов, возможно попавших на Украину через США и другие страны, составил около 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич назвал делом покупателей, что они будут делать с купленными боеприпасами, сообщила The Financial Times.

    По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».

    Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».

    Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

    Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.

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    22 июня 2024, 22:56 • Новости дня
    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву

    Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла

    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву
    @ wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).

    Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости»

    Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.

    Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.


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    23 июня 2024, 13:02 • Новости дня
    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине

    Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки, заявил в статье The Telegraph британский политик Найджел Фарадж.

    Как заявил Фарадж в статье The Telegraph, когда он озвучивает свою позицию публично, его обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это он отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах конфликта на Украине и о просчетах в этом Запада.

    Как подчеркнул Фарадж, в конфликте на Украине нет простого решения, при этом началом должно стать признание правды о причинах и последствиях, поэтому он уже десять лет пытается рассказать все как есть.

    «Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», – отметил он.

    В субботу Фарадж заявил, что постоянным расширением на восток НАТО и Евросоюз спровоцировали конфликт на Украине. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году, после чего на него обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK «непригодным» для каких-либо политических должностей, а британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, «опасными» для безопасности Британии и ее союзников.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией.

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    23 июня 2024, 15:32 • Новости дня
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

    «Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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    22 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью

    Смирнов: Силы ПВО сбили шесть ракет ВСУ над Курской областью

    ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Врио губернатора поблагодарил военных и призвал население не приближаться к обломкам снарядов в случае их обнаружения.

    Ранее ракету ВСУ российские военные сбили над Медвенским районом Курской области.

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    23 июня 2024, 04:19 • Новости дня
    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации

    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в случае избрания президентом

    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал на митинге своих сторонников.

    «Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы,.. я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной», – передает слова Трампа ТАСС.

    Ранее Трамп уже заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    22 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    СМИ: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще до снятия запрета, сообщил портал The Intercept.

    Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.

    Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.

    Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия.

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    23 июня 2024, 15:46 • Новости дня
    Метро Харькова остановило работу

    Метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов

    Метро Харькова остановило работу
    @ В. Павлов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене.

    Как говорится в сообщении, приостановлено движение поездов по линиям метрополитена, станции работают исключительно в режиме укрытия, передает РИА «Новости».

    Причину приостановки не уточняют.

    Как сообщили местные СМИ, в части Харькова после взрывов исчез свет.

    Ранее в воскресенье украинский телеканал «Общественное» сообщил, что серия взрывов была слышна в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

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    23 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Среди погибших двое детей и один взрослый, количество раненых выросло почти до 100 человек, сообщил он в Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

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    22 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Суд арестовал москвича за распространение фейка о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Преображенский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в суде.

    Под стражу на два месяца отправлен Илья Васильев, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    По версии следствия, Васильев разместил дискредитирующую ВС России публикацию в профиле в Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) для придания максимальной огласки ложной информации.

    Суд заочно арестовал главреда «Важных историй» Романа Анина (признан в России иноагентом) по делу о фейках в отношении армии.

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