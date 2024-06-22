Депутат: День памяти и скорби подчеркивает актуальность борьбы с фашизмом

Депутат Матвейчев: Днем памяти и скорби мы сохраняем историческую память

Tекст: Андрей Резчиков

«В День памяти и скорби в российских городах волонтеры, политики и простые граждане участвуют в самых разных акциях, в том числе «Свеча памяти». Это важно, потому что таким образом мы сохраняем историческую память. Мы потеряли в Великой Отечественной войне, по разным оценкам, от 24 до 27 млн человек. Это огромная цифра», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Президент Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. Мы отмечаем День победы, Сталинградскую и Курскую битвы, дату окончания Ленинградской блокады. Ржевский мемориал Советскому солдату появился благодаря президенту», – напомнил собеседник.

День памяти и скорби подчеркивает актуальность борьбы с фашизмом. «Миллионы людей погибли в борьбе с фашизмом. Сейчас наши молодые ребята опять бьются с фашизмом. Они чувствуют преемственность, продолжают дело и подвиг наших дедов. Если забыть те подвиги, то их смерти будут бессмысленны. Память о жертвах дает всем нам сил и веру в будущую победу», – уверен Матвейчев.

«Только Украина потеряла в годы Великой Отечественной войны 8 млн человек, не считая 2,5 млн человек, которые были угнаны работать в Германию. Люди, живущие сейчас на Украине, забыли об этом, – продолжил депутат. – На фоне Украины мы видим то, что бывает со странами, которые потеряли историческую память. Все годы независимости на Украине старались замазать и убрать эти данные из истории. В итоге это привело к тому, что выросло поколение украинцев, которые готовы поверить в бандеровские сказки и любые байки, в том числе о том, что «Украина выкопала Черное море и победила Гитлера вместе со Сталиным».

Матвейчев подчеркивает, что при отсутствии исторической памяти «Украина в ближайшее время погибнет как государство». «В ходе нынешнего кризиса число погибших и раненых среди украинцев приближается к миллиону. А будет еще больше, если американцы продолжат давать Киеву оружие. Мы не хотим превращаться в украинцев, в людей, которые забыли свою историю», – подчеркнул депутат.

В субботу в России отмечается 83-я годовщину начала Великой Отечественной войны – День памяти и скорби. По всей стране проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. Утром президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Глава государства под звуки траурного марша подошел к венку, склонив голову, за ним последовали ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии. После этого Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину, минутой молчания.

С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция «Свеча памяти». Традиционно в этот день проходят патриотические акции в городах-героях и городах воинской славы. В Луганске активисты движения «Волонтеры Победы» зажгли свечи, которые сформировали образ Родины-матери, знаменитой скульптуры в Волгограде. Свечами была выложена надпись «22.06.1941. Луганск помнит». Мероприятие посетили активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты». Участники мероприятия также принесли к месту гвоздики.

В Петербурге волонтеры составили композицию из свечей на Дворцовой площади. Огненная картина посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Сахалине акцию «Свеча памяти» начали минутой молчания и также лампадами выставили слово «помним» наших дедов и прадедов.

В рамках акции «Свеча памяти» частицу огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в Донецкой и Луганской народных республиках.