И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
РГГУ получил статус автономной организации
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) изменил статус с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию, и. о. ректора назначен бывший замминистра юстиции Андрей Логинов, сообщили в Министерстве образования и науки.
В сообщении ведомства уточняется, что смена организационно-правовой формы на автономное учреждение обеспечит новые возможности для развития вуза, передает ТАСС.
Автономные организации могут самостоятельно приобретать и распоряжаться отдельными видами имущества, открывать счета в банках без согласования с государственным или муниципальным органом.
Кроме того, должность президента в РГГУ упразднена, вместо нее введен пост научного руководителя, а Андрей Логинов назначен и. о. ректора.
Ранее сообщалось, что ректор РГГУ Александр Безбородов покидает пост по собственному желанию, его должность займет экс-замминистра юстиции России Андрей Логинов.