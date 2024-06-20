Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Путин: Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ), во Вьетнам, сообщил президент Владимир Путин на встрече в Ханое с премьер-министром республики Фам Минь Чинем.
«Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», – передает ТАСС слова российского лидера.
Путин напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. «Заинтересованы в новых проектах, участии в модернизации имеющихся ГЭС», – отметил он.
Ранее Путин отметил сотрудничество России и Вьетнама в области сельского хозяйства.